Энергосервис, доступный всем
27 февраля 2020 10:05
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Специалисты ООО «ЕЭС-Гарант» совместно с АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели круглый стол для участников 26-й Международной выставки-форума «Энергетика», которая прошла в Самаре. Основной темой мероприятия стала практика внедрения энергоэффективных решений и особенности работы в рамках энергосервисного контракта.
Представители компаний, региональных и муниципальных организаций, а также выпускники СамГТУ в ходе круглого стола обсудили способы повышения энергоэффективности. Они отметили, что спектр энергосервисных услуг за последние годы значительно расширился.
«Важно отметить, что, по факту, клиенту не требуется вкладывать дополнительных средств. Оплата всех услуг осуществляется из образовавшейся экономии», - отметил директор Самарского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» Юрий Рябов.
Сейчас заключение энергосервисных контрактов доступно как крупным промышленным предприятиям, так и муниципальным учреждениям, управляющим компаниям, объектам малого и среднего бизнеса.
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