Энергетики приступили к подключению новой теплотрассы по ул. Ташкентской в Самаре
6 сентября 2019 11:22
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Сегодня, 6 сентября, специалисты АО «Предприятие тепловых сетей» приступили к подключению участка новой тепломагистрали по ул. Ташкентской. В связи с этим с 6 по 12 сентября будет временно приостановлено горячее водоснабжение для потребителей в границах улиц: Ново-Вокзальная – Ново-Садовая - XXII Партсъезда - Солнечная – Ташкентская – Стара-Загора – Московское шоссе.
Напомним, этим летом здесь была выполнена самая масштабная перекладка теплосетевых коммуникаций. Энергетики заменили около 2,5 км теплотрассы диаметром 800 мм. На протяжении всего ремонта горячее водоснабжение для жителей близлежащих домов обеспечивалось по резервным трубопроводам без ограничения. Сейчас необходимо изменить схему подачи теплоносителя, подключив смонтированный участок.
Руководство АО «ПТС» приносит извинения жителям города за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой города к зиме!
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