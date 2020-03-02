Энергетики «Т Плюс» провели образовательный интенсив для студентов Политеха
2 марта 2020 11:28
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Специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» провели образовательный интенсив для студентов СамГТУ. В дальнейшем учащимся теплоэнергетического факультета совместно с энергетиками предстоит создать цифровую модель крупнейшего теплоисточника областного центра – Самарской ТЭЦ – для отработки оптимальных режимов работы тепловой сети внутреннего контура.
Первая часть интенсива прошла в специализированной лаборатории «Т Плюс», которая действует на базе университета. Заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по генерации Дмитрий Кожин рассказал ребятам про основные элементы схемы внутреннего контура тепловой сети Самарской ТЭЦ, характеристики и принципы работы оборудования, применение теоретических знаний при эксплуатации сложного энергетического оборудования. Причем рассматривались такие параметры работы теплоисточника, при которых соблюдены все требования к качеству поставки тепла жителям города и промышленным предприятиям.
Второй частью интенсива стала экскурсия на Самарскую ТЭЦ, в рамках которой студенты побывали на центральном щите управления станции, в турбинном и котельном отделениях, смогли увидеть работу основного и вспомогательного оборудования. Итогом двухдневного интенсива совместно были сформулированы основные задачи и цель создаваемой модели.
«В результате данного интенсива у студентов сложилось четкое понимание технологического процесса производства тепловой и электрической энергии. Следующим этапом совместно со студентами мы планируем создать цифровую модель внутреннего контура теплосети Самарской ТЭЦ, что позволит в перспективе оптимизировать существующую схему работы станции с соблюдением обязательных требований по выдерживанию параметров качества отпуска тепла», - отметил Дмитрий Кожин.
Напомним, образовательные интенсивы – лишь один из вариантов взаимодействия энергокомпании и ВУЗа. В частности, ежемесячно в лаборатории «Т Плюс» проходят мероприятия в рамках проекта «Умная среда». На данных встречах экспертами выступают руководители и ведущие специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» и Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
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