Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ежегодный чувашский праздник Кĕр сăри собирает гостей В Самарской области
Ежегодный чувашский праздник «Кĕр сăри» собирает гостей в Самарской области
В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
В Новокуйбышевске молодой водитель перевернул машину в кювет и врезался в забор
СМИ и блогеров Самары наградят за лучшее освещение темы безналичных оплат
СМИ и блогеров Самары наградят за лучшее освещение темы безналичных оплат
В Самаре пустят новые вагоны метро с системой противозажатия
В Самаре пустят новые вагоны метро с системой противозажатия
Самарские приставы посетили должников за ЖКХ
Самарские приставы посетили должников за ЖКХ
В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры Музыкальное подворье-2019
В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье-2019»
В Самарской области после вмешательства прокуратуры установлены 1544 птицезащитных устройств на линии электропередач
В Самарской области после вмешательства прокуратуры установлены 1544 птицезащитных устройств на линии электропередач
Стройку РПЦ на Московском шоссе в Самаре признали самовольной
Стройку РПЦ на Московском шоссе в Самаре признали самовольной
сегодня  Вторник, 26 ноября, 12:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/11:
USD 63.76
0.05
EUR 70.31
-0.21
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Экспозиция музея истории самарского водопровода пополнилась новыми фотографиями

26 ноября 2019 09:49
115
Экспозиция музея истории самарского водопровода пополнилась новыми фотографиями.
 На них запечатлена живая история не только семьи Червонцевых – Рябининых, но и предприятия, дающего самарцам чистую воду. 

В 1937 году маленькой девочке Ирме пришлось уехать из Москвы к деду в Самару. Дед, Иван Васильевич Червонцев, на тот момент работал механиком на городской насосно-фильтровальной станции (сейчас это НФС-1). А спустя несколько лет он стал начальником Линдовской насосной станции.
В 2019 году Ирма Наумовна Рябинина передала часть фотографий из семейного архива в музей истории самарского водопровода. На них запечатлена живая история не только семьи Червонцевых – Рябининых, но и предприятия, дающего самарцам чистую воду.

В конце ноября 2019 года Ирма Наумовна приехала в музей со своей семьёй: дочерью и внуком. Создательницы и хранительницы экспозиции – инженеры «РКС-Самара» Татьяна Стрелкова и Ольга Нестеренко – провели для них экскурсию, подробно рассказав о самарском водоканале, начиная с момента основания в 1886 году.

В книге отзывов и предложений музея появилась следующая надпись: «Мы, посетившие музей, благодарим за великолепную экскурсию создателей данного музея Юлию Анатольевну, Татьяну и Ольгу за очень увлекательную и интересную экскурсию по музею, очень интересную историю нашей городской насосно-фильтровальной станции в г. Самаре и её реконструкции в последующие годы до настоящего времени. Музей создан с большой любовью, знаниями истории, наглядной демонстрацией оборудования, исторических документов, фотографий и т.д. Великое вам спасибо. Семья Рябининых»

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 ноября 2019  10:59
На станции метро Победа ликвидируют течь
На станции метро «Победа» в Самаре ликвидируют течь
На работы подрядчику отвели чуть более двух месяцев Благоустройство региона
95
25 ноября 2019  10:56
В Самаре снесут три аварийных дома в Промышленном районе
В Самаре снесут три аварийных дома в Промышленном районе
Подрядчику планируют заплатить 1 239 144 рубля. Благоустройство региона
206
25 ноября 2019  10:49
В Самаре зальют каток на площади Куйбышева
В Самаре зальют каток на площади Куйбышева
Он обойдется Самаре в 647 тысяч рублей. Благоустройство региона
189
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
57
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1735
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
580
Весь список
Всё в Дом
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
202
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
448
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
831
Весь список
ЖКХ
26 ноября 2019  09:49
Экспозиция музея истории самарского водопровода пополнилась новыми фотографиями.
Экспозиция музея истории самарского водопровода пополнилась новыми фотографиями
 На них запечатлена живая история не только семьи Червонцевых – Рябининых, но и предприятия, дающего самарцам чистую воду.  ЖКХ
114
25 ноября 2019  19:01
В настоящее время подача газа потребителям возобновлена.
Газоснабжение в Октябрьском районе Самары восстановлено
В настоящее время подача газа потребителям возобновлена.  ЖКХ
276
25 ноября 2019  14:59
Оформить документы можно до 31 декабря 2020 года.
Период перезаключения договоров с «Газпром межрегионгаз Самара» продлили на год
Оформить документы можно до 31 декабря 2020 года.  ЖКХ
340
Весь список

Экология
25 ноября 2019  11:59
Водоемы европейской части России покроются льдом в начале декабря
Водоемы европейской части России покроются льдом в начале декабря
Уже через одну-две недели можно будет заниматься подлёдным ловом, но пока только у берегов. Экология
219
24 ноября 2019  12:58
Специалисты рассказали о правилах подкармливания птиц зимой
Специалисты рассказали о правилах подкармливания птиц зимой
Полностью исключается жареное, соленое, перченое и копченое. Экология
379
21 ноября 2019  13:41
Синоптики Тольятти прокомментировали ожидание розовой зимы
Синоптики Тольятти прокомментировали ожидание «розовой зимы»
Общий прогноз на зимний период имеет достоверность от 50 до 70% Экология
487
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
345
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
313
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
579
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
845
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
693
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
479
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
311
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
539
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1700
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2237
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1525
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1856
Весь список

Мероприятия
Ежегодный чувашский праздник «Кĕр сăри» собирает гостей в Самарской области
В Самаре пройдет областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье-2019»
Каждый житель ПФО сможет выбрать лучшую театральную постановку в рамках окружного проекта «Театральное Приволжье»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные