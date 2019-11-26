Экспозиция музея истории самарского водопровода пополнилась новыми фотографиями
26 ноября 2019 09:49
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В 1937 году маленькой девочке Ирме пришлось уехать из Москвы к деду в Самару. Дед, Иван Васильевич Червонцев, на тот момент работал механиком на городской насосно-фильтровальной станции (сейчас это НФС-1). А спустя несколько лет он стал начальником Линдовской насосной станции.
В 2019 году Ирма Наумовна Рябинина передала часть фотографий из семейного архива в музей истории самарского водопровода. На них запечатлена живая история не только семьи Червонцевых – Рябининых, но и предприятия, дающего самарцам чистую воду.
В конце ноября 2019 года Ирма Наумовна приехала в музей со своей семьёй: дочерью и внуком. Создательницы и хранительницы экспозиции – инженеры «РКС-Самара» Татьяна Стрелкова и Ольга Нестеренко – провели для них экскурсию, подробно рассказав о самарском водоканале, начиная с момента основания в 1886 году.
В книге отзывов и предложений музея появилась следующая надпись: «Мы, посетившие музей, благодарим за великолепную экскурсию создателей данного музея Юлию Анатольевну, Татьяну и Ольгу за очень увлекательную и интересную экскурсию по музею, очень интересную историю нашей городской насосно-фильтровальной станции в г. Самаре и её реконструкции в последующие годы до настоящего времени. Музей создан с большой любовью, знаниями истории, наглядной демонстрацией оборудования, исторических документов, фотографий и т.д. Великое вам спасибо. Семья Рябининых»
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