Должники за воду в Самаре спешат стать добросовестными абонентами

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Комиссия до дебиторской задолженности в «РКС-Самара» создана давно. На ее заседания приходят все, кто имеет проблемы с оплатой услуг водоснабжения и водоотведения. Специалисты, которые входят в комиссию, помогают абонентам разбираться со сложными ситуациями: подсказывают какие документы необходимо предоставить, чтобы сделать перерасчет, кому-то рекомендуют установить приборы учета, которые в несколько раз снижают размер начислений, советуют, как правильно себя вести, если уже арестованы счета или затампонирована канализация.Самая частая просьба, с которой обращаются должники, - рассрочка платежей. Чаще всего компания идет навстречу: если сразу оплачивается от 10 до 30 % долга, в дальнейшем предоставляется рассрочка до полугода с учетом обязательной оплаты текущих платежей. В течение всего года комиссия два раза в неделю принимала до 10 абонентов, физических и юридических лиц. В декабре количество желающих урегулировать вопросы оплаты выросло в несколько раз.Сегодня на комиссию прошло более 40 должников. Чтобы не создавать большой очереди, специалисты «РКС-Самара» ведут прием одновременно двумя составами комиссии, понимая желание абонентов решить все вопросы в уходящем году. Если абонент согласовывает рассрочку, составляет график платежей и не нарушает его, то для ресурсоснабжающей организации он перестает быть недобросовестным.«РКС-Самара» желает всем самарцам в наступающем году своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения!