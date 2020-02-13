Долги населения Самарской области за тепло и горячую воду превысили 1,5 млрд рублей

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По состоянию на 1 февраля 2020 года, задолженность клиентов – физических лиц - Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» составила 1,561 млрд рублей.В отношении должников энергетики планируют использовать все предусмотренные законом меры воздействия. В частности, злостным неплательщикам начисляются пени за отсутствие своевременной оплаты. На информационных досках подъездов домов размещаются номера квартир и суммы долгов собственников. Также судебные приставы конфискуют автотранспортные средства и бытовую технику. Среди новых мероприятий, реализуемых специалистами Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», стоит отметить рейды по ограничению подачи горячей воды злостным неплательщикам.«Юристы энергокомпании ведут большой объем судебно-исковой работы по взысканию задолженности. В частности, в январе 2020 года для принудительного взыскания с неплательщиков была передана в суд задолженность на сумму 76,3 млн рублей», - отметил директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.Руководство «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию. В случае возникновения вопросов по начислениям и порядке оплаты достаточно обратиться в один из офисов обслуживания клиентов компании. Адреса офисов можно уточнить на официальном сайте компании samara.esplus.ru.