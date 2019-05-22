До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов
22 мая 2019 13:07
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25 мая в 12:00 на Фестивале Прессы в Струковском саду при поддержке администрации Самары и Самарского отделения Союза журналистов России начнет работу выездной объединенный консультационный центр «ЭнергосбыТ Плюс», «Самарских коммунальных систем» и «Самарагорэнергосбыта».
Сотрудники самарских ресурсонабжающих компаний не только помогут желающим уточнить наличие долгов, подключить дистанционные сервисные услуги, но и проконсультируют тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства о том, как реструктуризировать свою задолженность по оплате коммунальных ресурсов. Тем же, кто до конца мая вспомнит о своей обязанности своевременно оплачивать полученную воду, электроэнергию и тепло, будет дана возможность погасить долги без начисления пеней.
Это первый опыт взаимодействия трех крупнейших ресурсоснабжающих компании областной столицы на одной площадке в интересах большего удобства клиентов. Представители энергетиков и работников водоснабжения будут рады видеть на Фестивале прессы и добросовестных клиентов, для которых будет организована развлекательная программа.
Фото pixabay.com
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