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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов

22 мая 2019 13:07
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До конца мая у самарцев есть возможность избежать пеней по оплате коммунальных долгов
Им поможет выездной объединенный консультационный центр.

25 мая в 12:00 на Фестивале Прессы в Струковском саду при поддержке администрации Самары и Самарского отделения Союза журналистов России начнет работу выездной объединенный консультационный центр «ЭнергосбыТ Плюс», «Самарских коммунальных систем» и «Самарагорэнергосбыта».

Сотрудники самарских ресурсонабжающих компаний не только помогут желающим уточнить наличие долгов, подключить дистанционные сервисные услуги, но и проконсультируют тех, кто попал в сложные жизненные обстоятельства о том, как реструктуризировать свою задолженность по оплате коммунальных ресурсов. Тем же, кто до конца мая вспомнит о своей обязанности своевременно оплачивать полученную воду, электроэнергию и тепло, будет дана возможность погасить долги без начисления пеней.

Это первый опыт взаимодействия трех крупнейших ресурсоснабжающих компании областной столицы на одной площадке в интересах большего удобства клиентов. Представители энергетиков и работников водоснабжения будут рады видеть на Фестивале прессы и добросовестных клиентов, для которых будет организована развлекательная программа.

Фото pixabay.com 


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