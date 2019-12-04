Я нашел ошибку
Главные новости: 
Для лиц с нарушением слуха.
В СК "Маяк" в Самаре состоялся фестиваль ГТО
В Верхней Пышме состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису «Кубок Александра Захарова» с участием 152 спортсменов.
Самарские теннисисты выиграли "Кубок Александра Захарова"
Особое внимание Покровский уделяет организаторской стороне дела.
Председатель Общественного совета при УФСИН СО Павел Покровский удостоен благодарности Президента РФ
Асфальтовое покрытие скользкое. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.
ГИБДД Самарской области информирует о сложных дорожных условиях
Заскучавшая в одиночестве собака сожгла дом в Англии
Заскучавшая в одиночестве собака сожгла дом в Англии
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
В отделениях Почты России теперь продают еще и лекарства
В отделениях Почты России теперь продают еще и лекарства
В Самарской области состоится профилактическая акция Внимание, переезд!
В Самарской области состоится профилактическая акция «Внимание, переезд!»
сегодня  Среда, 4 декабря, 14:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/12:
USD 64.14
-0.27
EUR 71.06
0.09
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Дмитрий Азаров прокомментировал планы по увеличению тарифа на вывоз мусора в Самарской области

4 декабря 2019 12:32
110
Дмитрий Азаров прокомментировал планы по увеличению тарифа на вывоз мусора в Самарской области
По его словам, формально МинЖКХ действовало правильно.

Прогноз МинЖКХ о росте стоимости услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в Самарской области представили жителям преждевременно. Об этом в среду, 4 декабря, на заседании губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров.

— Мы еще не подвели итоги первого года работы регоператора. Это произойдет только в апреле 2020 года. Поэтому говорить об увеличении тарифа преждевременно. Для этого нет оснований. Формально МинЖКХ действовало правильно — представило прогноз роста тарифа по инфляции. Но сейчас могу сказать, что увеличивать платежки в 2020 году мы не будем, — прокомментировал Дмитрий Азаров.

В Самарской области мусорную реформу провели 1 января 2019 года. В регионе начал работать регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «ЭкоСтройРесурс». Вывоз одного кубометра мусора оценили в 598 рублей и 16 копеек. Причем в городах оплату жителям рассчитывают исходя из площади квартиры, дома.

Недавно представители МинЖКХ заявили, что собираются внести изменения в территориальную схему по обращению с отходами. В поправках указано, что прогнозный рост тарифа для населения по годам планируется в рамках 4%.

Например, вывоз одного кубометра мусора в 2020 году планировали увеличить с 598,16 рубля до 618,57 рубля. Тариф для жителей городов по этому прогнозу должен был вырасти с 4,54 рубля с одного квадратного метра до 4,69 рубля, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 декабря 2019  10:53
Самарский цирк закроют на реконструкцию в следующем году
Самарский цирк закроют на реконструкцию в следующем году
Стоимость реконструкции цирка оценили в 906 миллионов 272 тысячи рублей. Благоустройство региона
124
3 декабря 2019  22:24
Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова.
Мост через Сок в Самаре построит компания «СамараТрансСтрой»
Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова. Благоустройство региона
383
3 декабря 2019  20:54
В основном схема охватывает историческую часть города, а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе.
Перечень будущих платных парковок в Самаре утвердила профильная межведомственная комиссия
В основном схема охватывает историческую часть города, а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе.  Благоустройство региона
350
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019  20:01
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
Несколько важных нюансов для выбора зеркала в ванную комнату
 Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
237
1 октября 2019  19:02
Grohe для кухни (5)
 Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь.  Капитальный ремонт в Самаре
1779
25 сентября 2019  10:50
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
Справедливые цены на уборку квартир – рассказываем, как не переплачивать за чистоту
  Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный.  Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво.  Капитальный ремонт в Самаре
618
Весь список
Всё в Дом
21 ноября 2019  09:34
Матрасы в Москве
 Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
339
8 ноября 2019  03:45
Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
 Если вам нужна  сушка для рук  тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
483
15 октября 2019  23:04
На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
 После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
885
Весь список
ЖКХ
4 декабря 2019  12:32
Дмитрий Азаров прокомментировал планы по увеличению тарифа на вывоз мусора в Самарской области
Дмитрий Азаров прокомментировал планы по увеличению тарифа на вывоз мусора в Самарской области
По его словам, формально МинЖКХ действовало правильно. ЖКХ
109
4 декабря 2019  10:41
Самарские неплательщики за воду пополнят базу Бюро кредитных историй
Самарские неплательщики за воду пополнят базу «Бюро кредитных историй»
Это снизит персональный кредитный рейтинг и ухудшит их кредитную историю. ЖКХ
191
3 декабря 2019  16:06
Каждый год все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, получают гарантированный сладкий подарок.
«В Новый год – без старых долгов»: 9 декабря начинается традиционная предновогодняя акция для абонентов «РКС-Самара»
Каждый год все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, получают гарантированный сладкий... ЖКХ
469
Весь список

Экология
2 декабря 2019  12:18
В Самаре объявлены очередные торги на отлов и содержание бездомных собак и кошек
В Самаре объявлены очередные торги на отлов и содержание бездомных собак и кошек
Туда включен также подбор мертвых животных на улицах города. Экология
384
2 декабря 2019  11:50
В первом зимнем месяце самарцев ждет мало осадков
В первом зимнем месяце самарцев ждет мало осадков
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на декабрь.  Экология
510
2 декабря 2019  09:22
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности
 Прогнозируют сильное похолодание. Экология
1095
Весь список


Видео
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
430
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
424
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
387
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
711
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1057
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
961
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
77
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
428
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
673
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1878
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2367
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1626
Весь список

Мероприятия
В Самаре почтили память военных, погибших при исполнении воинского долга
В Самаре пройдет церемония награждения победителей Межрегионального Конкурса детских творческих работ «Экочудо-2019»
В Самарской области запущена самая современная в России высокотехнологичная производственная линия
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные