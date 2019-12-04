Дмитрий Азаров прокомментировал планы по увеличению тарифа на вывоз мусора в Самарской области
4 декабря 2019 12:32
110
Прогноз МинЖКХ о росте стоимости услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в Самарской области представили жителям преждевременно. Об этом в среду, 4 декабря, на заседании губдумы заявил глава региона Дмитрий Азаров.
— Мы еще не подвели итоги первого года работы регоператора. Это произойдет только в апреле 2020 года. Поэтому говорить об увеличении тарифа преждевременно. Для этого нет оснований. Формально МинЖКХ действовало правильно — представило прогноз роста тарифа по инфляции. Но сейчас могу сказать, что увеличивать платежки в 2020 году мы не будем, — прокомментировал Дмитрий Азаров.
В Самарской области мусорную реформу провели 1 января 2019 года. В регионе начал работать регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «ЭкоСтройРесурс». Вывоз одного кубометра мусора оценили в 598 рублей и 16 копеек. Причем в городах оплату жителям рассчитывают исходя из площади квартиры, дома.
Недавно представители МинЖКХ заявили, что собираются внести изменения в территориальную схему по обращению с отходами. В поправках указано, что прогнозный рост тарифа для населения по годам планируется в рамках 4%.
Например, вывоз одного кубометра мусора в 2020 году планировали увеличить с 598,16 рубля до 618,57 рубля. Тариф для жителей городов по этому прогнозу должен был вырасти с 4,54 рубля с одного квадратного метра до 4,69 рубля, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 декабря 2019 10:53
Стоимость реконструкции цирка оценили в 906 миллионов 272 тысячи рублей. Благоустройство региона
124
3 декабря 2019 22:24
Эта компания проводила реконструкцию Московского шоссе, улицы Ново-Садовой и проспекта Кирова. Благоустройство региона
383
3 декабря 2019 20:54
В основном схема охватывает историческую часть города, а также некоторые улицы в Железнодорожном внутригородском районе. Благоустройство региона
350
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
237
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1779
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
618
Всё в Дом
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
339
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
483
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
885
ЖКХ
4 декабря 2019 12:32
По его словам, формально МинЖКХ действовало правильно. ЖКХ
109
4 декабря 2019 10:41
Это снизит персональный кредитный рейтинг и ухудшит их кредитную историю. ЖКХ
191
3 декабря 2019 16:06
Каждый год все добросовестные абоненты, оплатив ноябрьскую квитанцию за холодную воду и канализацию и аванс за декабрь, получают гарантированный сладкий... ЖКХ
469
Экология
2 декабря 2019 12:18
Туда включен также подбор мертвых животных на улицах города. Экология
384
2 декабря 2019 11:50
Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на декабрь. Экология
510
2 декабря 2019 09:22
Прогнозируют сильное похолодание. Экология
1095
Видео
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
430
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
424
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
387
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
711
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1057
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
961
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
77
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
428
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
673
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1878
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2367
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1626
Мероприятия