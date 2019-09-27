Чтобы не переплачивать за тепло, самарцам рекомендуют включать отопление позднее
27 сентября 2019 12:59
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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание жителей Самарской области, что в соответствии с постановлением Правительства № 354 решение о начале и окончании отопительного сезона принимается не только муниципальными властями, но и собственниками помещений (в рамках собраний жильцов МКД), пишет Самру.ру.
Для обеспечения надежного теплоснабжения, а также комфортной температуры в квартирах, жителям МКД требовалось проверить готовность своих УК, ТСЖ и ЖСК к подаче тепла. Акт готовности к отопительному сезону теплоэнергетики выдают только тем УК и ТСЖ, которые провели все профилактические мероприятия, установили расчётные сужающие устройства и по возможности автоматические регуляторы температуры горячей воды, проверили исправность запорной арматуры внутридомовых коммуникаций.
В частности, проведение этих мероприятий позволит избежать «перетопов» и, как следствие, переплаты за отопление. В тех домах, в которых не были проведены эти мероприятия, во время отопительного сезона могут возникать проблемы.
«Ежегодно после двух-трех относительно прохладных дней в сентябре устанавливается хорошая погода. И в этом году уже в начале октября в Самарской области потеплеет, дневная температура будет достигать +15…+17 градусов. Для создания комфортной условий в помещении, где уже будет подано тепло, жителям придется открывать форточки и буквально «греть улицу», а в дальнейшем все это отразится в 13-й квитанции за тепло по итогам 2019 года», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.
Таким образом, собственники жилья смогут сэкономить на оплате ЖКУ до нескольких тысяч рублей. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для согласования более поздних сроков подачи отопления, а также потребовать от обслуживающих организаций провести все необходимые мероприятия по профилактике «перетопов», организовать переход дома на оплату за теплоресурсы по факту потребления.
Фото pixabay.com
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