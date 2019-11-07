Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы
7 ноября 2019 09:36
74
В ноябре 2019 года на 1 линии 9 просеки произошёл технологический сбой на водопроводной линии диаметром 300 мм. Специалисты оперативно сделали отключение, предотвратив затопление улицы. Без холодного водоснабжения осталось несколько десятков коттеджей и школа-интернат.
Бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» приступила к земляным работам, в ходе которых выяснилось, что утечка идёт из-под монолитного забора высотой три метра, огораживающего частную территорию. В метре от забора – газовая труба. Техника работала в крайне стеснённых и опасных условиях. До места утечки добраться не удалось: оказалось, что на водопроводной линии установлено ещё и капитальное строение.
По правилам строительства подобные сооружения категорически запрещено возводить в санитарно-защитной зоне водопроводных сетей. В случае аварийных ситуаций они осложняют работу и серьёзно увеличивают время восстановления водоснабжения.
На этой водопроводной линии в коттеджном посёлке на 1 линии 9 просеки несколько лет назад уже было повреждение. Тогда пришлось раскапывать беспрецедентно глубокий котлован из-за того, что жители самовольно завалили овраг и установили капитальные строения. К сожалению, ситуация с незаконными постройками никак не изменилась. Предыдущий случай не стал уроком.
В этот раз специалистам «РКС-Самара» пришлось оперативно изменить схему водоснабжения, сделав несколько перемычек и переврезок, чтобы без воды не остался ни один абонент. Работали в круглосуточном режиме. В первую очередь подключили школу-интернат. Сейчас водоснабжение было восстановлено в полном объёме.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
6 ноября 2019 18:11
Будущая трехэтажная школа рассчитана на 1200 учащихся в одну смену. Благоустройство региона
258
6 ноября 2019 12:00
Теперь городу предстоит решить, чем занять столь лакомую для торговцев площадку с большой проходимостью. Благоустройство региона
577
6 ноября 2019 11:00
.Мэрия не нашла подрядчика, чтобы убрать животных с улиц Благоустройство региона
194
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1073
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
514
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1570
Всё в Дом
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
755
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
176
7 октября 2019 12:19Комод в интерьере
В современном интерьере комод вещь незаменимая. Он идеально вписывается в любой интерьер и встретить его можно в любой комнате. Всё в Дом
181
ЖКХ
7 ноября 2019 09:36
Капитальные строения там стоят прямо на водопроводных линиях, мешают проведению работ. ЖКХ
70
6 ноября 2019 21:34
Это необходимо для врезки нового трубопровода. ЖКХ
199
6 ноября 2019 15:42
В начале встречи Владимир Бирюков рассказал о наиболее крупных проектах, которые будут реализованы предприятием в ближайшие годы. ЖКХ
317
Экология
6 ноября 2019 12:43
В Самаре прошел фестиваль «Экологическое единство» Проведение ежегодного фестиваля станет традиционным. Экология
186
5 ноября 2019 13:41
Установлено, какие виды мусора больше всего загрязняют природные территории. Экология
321
5 ноября 2019 12:59
Участников ждут задания, каждое их которых связано с полезным действием или формированием новых устойчивых привычек. Экология
268
Видео
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
569
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
383
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
267
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
340
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
494
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
601
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
352
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1391
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1990
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1360
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1652
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1837
Мероприятия