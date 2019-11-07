Частная застройка на 9 просеке в Самаре нарушает строительные нормы

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В ноябре 2019 года на 1 линии 9 просеки произошёл технологический сбой на водопроводной линии диаметром 300 мм. Специалисты оперативно сделали отключение, предотвратив затопление улицы. Без холодного водоснабжения осталось несколько десятков коттеджей и школа-интернат.Бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» приступила к земляным работам, в ходе которых выяснилось, что утечка идёт из-под монолитного забора высотой три метра, огораживающего частную территорию. В метре от забора – газовая труба. Техника работала в крайне стеснённых и опасных условиях. До места утечки добраться не удалось: оказалось, что на водопроводной линии установлено ещё и капитальное строение.По правилам строительства подобные сооружения категорически запрещено возводить в санитарно-защитной зоне водопроводных сетей. В случае аварийных ситуаций они осложняют работу и серьёзно увеличивают время восстановления водоснабжения.На этой водопроводной линии в коттеджном посёлке на 1 линии 9 просеки несколько лет назад уже было повреждение. Тогда пришлось раскапывать беспрецедентно глубокий котлован из-за того, что жители самовольно завалили овраг и установили капитальные строения. К сожалению, ситуация с незаконными постройками никак не изменилась. Предыдущий случай не стал уроком.В этот раз специалистам «РКС-Самара» пришлось оперативно изменить схему водоснабжения, сделав несколько перемычек и переврезок, чтобы без воды не остался ни один абонент. Работали в круглосуточном режиме. В первую очередь подключили школу-интернат. Сейчас водоснабжение было восстановлено в полном объёме.