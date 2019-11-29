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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Часть ул.Советской Армии в Самаре временно перекроют на выходные дни

29 ноября 2019 11:52
309
Часть ул.Советской Армии в Самаре временно перекроют на выходные дни
С 29 ноября по 2 декабря будут проводиться аварийно-восстановительные работы на крупном водоводе.

Вечером 29 ноября специалисты «РКС-Самара» приступают к аварийно-восстановительным работам на ул. Советской Армии в районе Телецентра. На водоводе диаметром 900 мм произошел технологический отказ, труба проходит прямо под проезжей частью. На время ремонта движение по ул. Советской Армии будет закрыто на участке от ул. Тихвинской до ул. 8-ая Радиальная. Улицы Тихвинская и 8-ая Радиальная перекрываться не будут. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.
Перекрытие дороги планируется с 22 часов 29 ноября до окончания работ. Плановый срок завершения ремонта - утро 2 декабря.

Схема проведения работ составлена так, что холодное водоснабжение отключать не будут. 
 
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