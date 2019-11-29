Часть ул.Советской Армии в Самаре временно перекроют на выходные дни

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Вечером 29 ноября специалисты «РКС-Самара» приступают к аварийно-восстановительным работам на ул. Советской Армии в районе Телецентра. На водоводе диаметром 900 мм произошел технологический отказ, труба проходит прямо под проезжей частью. На время ремонта движение по ул. Советской Армии будет закрыто на участке от ул. Тихвинской до ул. 8-ая Радиальная. Улицы Тихвинская и 8-ая Радиальная перекрываться не будут. Водителям стоит заранее продумать свой маршрут.Перекрытие дороги планируется с 22 часов 29 ноября до окончания работ. Плановый срок завершения ремонта - утро 2 декабря.Схема проведения работ составлена так, что холодное водоснабжение отключать не будут.