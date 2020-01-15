Более 6 миллионов рублей было потрачено «РКС-Самара» на замену крышек колодцев в 2019 году

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1593 звонка с сообщением об открытых колодцах поступило в организацию году.В 2019 году в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара» поступило 1593 звонка об открытых люках. В 2018 году заявок было меньше – 1181 звонок. По каждому адресу выезжали специалисты, обследовали, ремонтировали колодцы, закрывали крышки люков. 434 сообщения касались коммуникаций, не относящихся к системе водоснабжения и водоотведения. Информация о них передавалась в профильные службы организаций, которым принадлежат эти колодцы.Всего за прошедший год «РКС-Самара» заменили 925 сломанных или украденных крышек люков водопроводных и канализационных колодцев, потратив на это более 6 миллионов рублей.Просим жителей города обратить внимание:• На люки опасно наступать или ставить автомобиль.• Рядом с люком запрещено размещать игровые площадки.• Кража крышек люка может привести к трагическим последствиям.• Кража крышки люка является уголовным преступлением.Помогите предотвратить хищение и обезопасить ваших детей и жителей вашего двора. Сообщайте о подробностях кражи или об открытом колодце по телефону диспетчерской службы «РКС-Самара» 334-75-12 или на сайте https://samcomsys.ru/appeals. Будьте бдительны! Берегите свое здоровье и жизнь и защитите близких! Предотвращая кражу канализационного люка или сообщая о ней, вы можете спасти чью-то жизнь!