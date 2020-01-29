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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Более 14 километров водопроводных и канализационных труб было заменено «РКС-Самара» в 2019 году

29 января 2020 11:38
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Более 14 километров водопроводных и канализационных труб было заменено РКС-Самара в 2019 году.
Также заменили и капитально отремонтировали 835 единиц запорной арматуры на водопроводных сетях.

В 2019 году «РКС-Самара» переложили 8,1 км водопроводных труб: уличные и внутриквартальные сети на улицах Урицкого, Мечникова, Майской, Черемшанской, Советской и других, водоводы на улице Ташкентской от Демократической до Московского шоссе и от Московского шоссе до Стара-Загоры.
Также велись перекладки канализационных труб. Всего в 2019 году было заменено 6 км канализационных сетей. Обновились трубы на 18 км. Московского шоссе, на Южном проезде, на пр. Кирова, ул. Аэродромной и многих других улицах Самары.

Помимо ремонта и замены сетей сотрудники «РКС-Самара» заменили и капитально отремонтировали 835 единиц запорной арматуры на водопроводных сетях, установили 162 новых пожарных гидранта, а 301 отремонтировали.

В предыдущие годы акцент делался на ремонт и замену оборудования на головных сооружениях системы водоснабжения и водоотведения. В прошлом году с заключением концессионного соглашения появились новые возможности, реализация которых будет набирать обороты в 2020 году.
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Комментарии


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