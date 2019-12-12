Более 300 гаражей вывезли из охранной зоны насосных станций по инициативе «РКС-Самара»
12 декабря 2019 13:04
103
Насосные станции подкачки (НСП) – это технологические здания, в которых расположены насосы, подающие воду в многоэтажные дома. К НСП подходят и от них отходят напорные водопроводные линии. Пять метров по периметру станций – это охранная зона, где не должны расти деревья и кустарники, не должно быть мусора, самовольных построек и гаражей. Строения мешают производить ремонт фасада, уборку прилегающей территории и, самое главное, при нештатной ситуации увеличивают время устранения повреждения.
Однако часто встречаются случаи, когда впритык к водопроводной станции жители устанавливают незаконные постройки, сажают деревья. В начале декабря 2019 года сотрудники «РКС-Самара» совместно с представителями полиции и администрации Кировского внутригородского района приступили к очистке станции по адресу Ташкентский переулок, 39.
К собственнику гаража обращались неоднократно, но на контакт он пошёл только после того, как всё было готово к демонтажу. В настоящее время незаконный гараж вывезен из охранной зоны НСП силами собственника.
За два года по инициативе «РКС-Самара» в городе убрано более 300 гаражей из охранной зоны 67 насосных станций. В 2020 году ещё 30 НСП освободят от незаконных построек. Обращаем внимание владельцев незаконных строений: нахождение объектов в охранной зоне сетей и насосных станций запрещено!
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
10 декабря 2019 12:52
Деньги заложены в областном бюджете на 2020 – 2022 годы. Благоустройство региона
278
9 декабря 2019 13:29
Местные жители уже давно добиваются того, чтобы дорогу привели в порядок. Благоустройство региона
281
9 декабря 2019 11:48
Объявлены торги на установку аттракциона в городе Отрадный. Благоустройство региона
257
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
330
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1819
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
643
Всё в Дом
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
44
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
386
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
515
ЖКХ
12 декабря 2019 13:04
В 2020 году ещё 30 НСП освободят от незаконных построек. ЖКХ
103
11 декабря 2019 17:43
"Оказывать услугу горячего водоснабжения без оплаты мы не можем." ЖКХ
288
11 декабря 2019 11:59
Если в течение 10 дней должники не оплатят задолженность, автомобили будут проданы. ЖКХ
222
Экология
12 декабря 2019 14:03
Научное значение Рачейского бора велико, и основная часть его лесов должна тщательно охраняться. Экология
96
11 декабря 2019 13:34
Присоединиться к флешмобу может любой желающий. Экология
299
10 декабря 2019 09:02
Такое заключение сделали эксперты Международного союза охраны природы. Экология
196
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
297
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
641
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
582
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
524
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
857
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1309
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
234
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
513
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
584
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
809
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2021
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2502
Мероприятия