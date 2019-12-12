Более 300 гаражей вывезли из охранной зоны насосных станций по инициативе «РКС-Самара»

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Насосные станции подкачки (НСП) – это технологические здания, в которых расположены насосы, подающие воду в многоэтажные дома. К НСП подходят и от них отходят напорные водопроводные линии. Пять метров по периметру станций – это охранная зона, где не должны расти деревья и кустарники, не должно быть мусора, самовольных построек и гаражей. Строения мешают производить ремонт фасада, уборку прилегающей территории и, самое главное, при нештатной ситуации увеличивают время устранения повреждения.Однако часто встречаются случаи, когда впритык к водопроводной станции жители устанавливают незаконные постройки, сажают деревья. В начале декабря 2019 года сотрудники «РКС-Самара» совместно с представителями полиции и администрации Кировского внутригородского района приступили к очистке станции по адресу Ташкентский переулок, 39.К собственнику гаража обращались неоднократно, но на контакт он пошёл только после того, как всё было готово к демонтажу. В настоящее время незаконный гараж вывезен из охранной зоны НСП силами собственника.За два года по инициативе «РКС-Самара» в городе убрано более 300 гаражей из охранной зоны 67 насосных станций. В 2020 году ещё 30 НСП освободят от незаконных построек. Обращаем внимание владельцев незаконных строений: нахождение объектов в охранной зоне сетей и насосных станций запрещено!