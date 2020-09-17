50 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре могут решить проблему долга за тепло в досудебном порядке

111

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил в мировые суды областной столицы заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности на сумму около 370 млн рублей с горожан, имеющих непогашенные счета за энергоресурсы. Эти клиенты свыше 3 месяцев и более не оплачивали счета за отопление и горячую воду.

Сегодня около 50 тысяч неплательщиков – физических лиц областной столицы еще имеют возможность урегулировать вопрос долга в досудебном порядке. Достаточно полностью оплатить счета за отопление и горячее водоснабжение от АО «ЭнергосбыТ Плюс». Клиентам, которые не спешат рассчитываться за тепло, грозит списание средств с банковских счетов и удержание заработной платы в рамках реализации судебных приказов.

«В рамках совместной работы со службой судебных приставов мы проводим информирование граждан об имеющейся задолженности и призываем должников не доводить ситуацию до конфискации личного имущества. Всегда есть возможность решить проблему, обратившись либо в энергокомпанию за рассрочкой, либо в центр социальной защиты населения за оформлением субсидии на оплату ЖКХ», - отметил руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

На данный момент клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре не оплатили более 740 млн рублей за уже полученное тепло.

Получить информацию о наличии задолженности можно на официальном сайте организации https://samara.esplus.ru/ или в личном кабинете клиента, логин и пароль которого указаны в квитанции. Получить консультацию специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» можно по телефонам (846) 957-84-00 в Самаре, (8482) 52-50-52 в Тольятти, (800) 700-10-32 в Новокуйбышевске и Сызрани, а также заполнив на официальном сайте форму «Обратная связь» или воспользовавшись чат-ботом, передает пресс-служба АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре.