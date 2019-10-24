45 лет трудового стажа: Сотрудники «РКС-Самара» заменили часть железобетонного коллектора 1974 год
24 октября 2019 11:51
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Летом 2019 года произошло обрушение свода железобетонного коллектора 1974 года укладки в районе самарской ТЭЦ, из-за чего близлежащие канализационные
колодцы были переполнены стоками.
Специалисты «РКС-Самара» после тщательного обследования приняли решение переложить повреждённый участок коллектора, заменив железобетонную конструкцию на новейшие спиральновитые полиэтиленовые трубы.
В настоящее время цех эксплуатации канализации «РКС-Самара» работы завершил.
Всего было переложено 100 метров трубы диаметром 1500 мм, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара»
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