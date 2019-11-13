13 электромонтеров «Т Плюс» поборются за звание лучшего по профессии

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В течение двух дней лучшим электромонтерам филиалов «Т Плюс» предстоит преодолеть 5 этапов проверки знаний и умений. В частности, продемонстрировать знание нормативно-технической документации, умение производить оперативные переключения в распределительных устройствахтеплоэлектростанций, отработки действий при возникновениях нештатных ситуаций при эксплуатации электрооборудования и многое другое. Кроме того, у соискателей звания «Лучшего по профессии» проверяются навыки по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае. Все этапы проходят на базе Самарского учебно-курсового комбината (СамУКК), который является центром дистанционного обучения и повышения квалификации для сотрудников компании «Т Плюс».«На соревнованиях профмастерства отрабатываются ситуации, наиболее приближенные к эксплуатации действующего оборудования станций, с которыми наши электромонтеры сталкиваются в процессе своей работы. При этом в 2019 году мы внесли некоторые изменения в формат состязаний. Например, на этапеоказания первой помощи пострадавшему задействованы дополнительные травмирующие факторы, которые могут возникнуть при эксплуатации энергообъектов, а студенты самарского энергетического колледжа привлечены в роли статистов, усиливающих эффект погружения в предлагаемую нештатнуюситуацию», - отметил главный судья соревнований - руководитель направления развития руководителей ТЭС и теплосетей ПАО «Т Плюс» Вячеслав Страхов.Лучшие по профессии будут определены уже завтра, 14 ноября, передает пресс-служба «Т Плюс».Фото: пресс-служба «Т Плюс»