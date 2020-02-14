Взносы на капремонт в России в среднем выросли на 6-10%
14 февраля 2020 09:28
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Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6-10%. Минимальный взнос составил 8 рублей 49 коп. за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ, с которыми ознакомились «Известия».
Отмечается, что регионы повышают размер взносов в разное время. По информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались на прежнем уровне.
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