Выездной ЦОК «РКС-Самара» продолжает работу

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Организация работы выездных центров обслуживания клиентов (ЦОКов) для компании «РКС-Самара» стала уже хорошей традицией. Это позволяет в прямом смысле слов быть ближе к своим абонентам, получать обратную связь, быстро отвечать на возникающие у абонентов вопросы. Выездные ЦОКи работают, как правило, в крупных торговых центрах, органах социальной защиты населения.3 октября во время проведения общегородского праздника «Активное долголетие», посвященного пожилым людям, выездной ЦОК находился в управлении соцзащиты по Самарскому и Ленинскому районам. Посетителям рассказывали о преимуществе использования интерактивных способов общения, самым удобным из которых является личный кабинет ООО «Самарские коммунальные системы». В нём абонент может не только передавать данные приборов учета, не выходя из дома, но и оплачивать потребленные услуги без комиссии в любое удобное время. Сотрудники ЦОКа помогали посетителям управления соцзащиты регистрироваться, раздавали подробные инструкции, отвечали на все возникающие вопросы.Общение ресурсоснабжающей компании с абонентами через личный кабинет позволяет экономить время и средства потребителей. В настоящее время «РКС-Самара» работает над тем, чтобы максимально перевести взаимодействие с жителями в интерактивные каналы. Это создаст серьезные преимущества и для абонентов, и для самой компании.