В рамках инвестпрограммы «РКС-Самара» модернизирует 178 насосных станций подкачки

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Система водоснабжения Самары состоит из трёх насосно-фильтровальных станций, городской водопроводной станции, 1600 км водопроводных труб и 186 насосных станций подкачки (НСП). Главная задача НСП – обеспечить заданное давление в трубах, чтобы холодная вода доходила до верхних этажей многоэтажек, а в моменты максимального утреннего и вечернего разбора её хватало всем жителям.В 2019 году «РКС-Самара» реализует проект по модернизации НСП. В инвестиционной программе предприятия на эти цели заложено 165 миллионов рублей. Все станции тщательно обследовали: состояние зданий, насосного и электрооборудования, трубопроводов. По итогам составили план мероприятий, согласно которому до конца текущего года будет модернизировано 178 НСП.Электрооборудование станций – частотно-регулируемые приводы – поменяют на новые модели. Все НСП будут полностью автоматизированы и объединены в единый программный комплекс управления и мониторинга, данные о них будут выводиться в центральном диспетчерском пункте. Это позволит оперативно реагировать на любые проблемы в работе оборудования и повысит качество подачи воды в многоэтажные дома Самары.