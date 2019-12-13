В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
13 декабря 2019 12:56
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Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» совместно с Центром российского кино «Художественный» (г.Самара) и культурно-досуговым центром «Буревестник» (г.Тольятти) приступили к реализации социального проекта «Безопасность тепла». В рамках инициативы гости старейших кинотеатров региона увидят видеоролик, призывающий соблюдать правила безопасности вблизи энергетических объектов.
«В преддверии новогодних праздников многие семьи Самары и Тольятти предпочитают провести свободное время в кино. Дети и подростки – основная аудитория, которой нам хотелось бы в очередной раз напомнить простые правила безопасности на улицах города, которые способны спасти жизнь и здоровье, и не омрачить новогодние праздники», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г.Самара Ольга Воробьева.
Видеоролик по безопасности тепла будет демонстрироваться в фойе ЦРК «Художественный», а также перед кинопоказами на большом экране КДЦ «Буревестник». Основная тема ролика - необходимость соблюдения обязательных правил безопасности вблизи тепловых сетей и тепловых камер. В случае возникновения технологических сбоев данные объекты могут представлять опасность для здоровья и жизни горожан, и особенно детей, которые по незнанию могут игнорировать простые правила безопасности. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов.
Правило №1: Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.
Правило №2: Сообщите о повреждении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Самары - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.
Правило №3: Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.
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