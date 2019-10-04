В Самарском суде отменили приказ о тарифе на вывоз мусора
4 октября 2019 11:52
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3 октября в Самарском областном суде вынесли решение об отмене приказа департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа на вывоз мусора, пишет ПроГородСамара.
- Самарский областной суд отменил приказ об установлении тарифа на мусор! Всех поздравляю, кто нас поддерживал! Мы победили! Извините, пишу в спешке трясущимися от радости пальцами, поэтому получилось с ошибками, - первым об этой новости сообщил в Твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Отметим, что местные депутаты на протяжении трех месяцев доказывали, что в расчетах указаны слишком большие затраты регоператора на арендную плату и вывоз мусора, были проведены экономические экспертизы тарифа, однако результаты оказались противоположными. В связи с этим судья Татьяна Родина удовлетворила иск депутатов.
- Итог – за мусор можно не платить, - говорит Михаил Матвеев. – Во-вторых, регоператор не вправе сейчас взыскивать задолженность, «шлите лесом»! В третьих, кто платил, после вступления в силу решения сможет подать иск на возврат сумм (перерасчёт). Всем спасибо, а МинЖКХ остаться!
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