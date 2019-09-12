В Промышленном районе вырубили целую аллею деревьев
12 сентября 2019 13:16
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Жители Промышленного района пожаловались в твиттере, что на улице Ветлянской вырубили аллею деревьев. Власти говорят, что деревья спиливают законно.
По словам жителей, деревья спилили по Ветлянской от проспекта Кирова до дома №41 на Кабельной.
В администрации Промышленного района объяснили, что деревья спилили ради газораспределительной сети:
«Проводятся работы по технологическому присоединению к газораспределительной сети для отопления. Все зеленые насаждения, которые имелась техническая возможность сохранить, сохраняются».
Чиновники не рассказали, советовались ли с местными жителями перед вырубкой и будут ли высаживать новые деревья на этом месте, пишет "Другой город".
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