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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В Промышленном районе вырубили целую аллею деревьев

12 сентября 2019 13:16
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В Промышленном районе вырубили целую аллею деревьев
Власти объяснили, что деревья спилили ради газораспределительной сети.

Жители Промышленного района пожаловались в твиттере, что на улице Ветлянской вырубили аллею деревьев. Власти говорят, что деревья спиливают законно.

По словам жителей, деревья спилили по Ветлянской от проспекта Кирова до дома №41 на Кабельной.

В администрации Промышленного района объяснили, что деревья спилили ради газораспределительной сети:

«Проводятся работы по технологическому присоединению к газораспределительной сети для отопления. Все зеленые насаждения, которые имелась техническая возможность сохранить, сохраняются».

Чиновники не рассказали, советовались ли с местными жителями перед вырубкой и будут ли высаживать новые деревья на этом месте, пишет "Другой город".

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