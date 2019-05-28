В 2019 году злоумышленники похитили более 70 элементов ограждений «РКС-Самара».

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Больше 70 фирменных оградительных щитов компании «РКС-Самара» украли неизвестные с мест проведения аварийно-восстановительных работ. Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей. Случаи воровства происходили в разных районах города. Последний из них был в Самарском, на ул. Алексея Толстого.Ограждения закрывают проход к вскрытиям на сетях и обеспечивают безопасность движения пешеходов и машин, но это не смущает злоумышленников, они регулярно покушаются на оборудование. Щиты ломают, бросают, сдают в пункты приема металлолома. Специалисты «РКС-Самара» несколько лет работают над улучшением конструкций, чтобы не было возможности украсть их. Однако популярность технического оборудования у злоумышленников не спадает. А иногда ограждения находятся на местах работ других организаций. Такие ситуации тщательно расследуются.«РКС-Самара» призывает самарцев обращать внимание на незаконное использование элементов ограждения, на людей без спецодежды, которые уносят щиты и знаки с места проведения земляных работ. Обо всех подозрительных случаях нужно сообщать в диспетчерскую службу «РКС-Самара» по телефонам 334-75-12 и 336-86-51.