«Т Плюс» использовал мини-робот MAGIC для обследования газовых турбин нового энергоблока Сызранской ТЭЦ

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На Сызранской ТЭЦ Самарского филиала ПАО «Т Плюс» в рамках большой инспекции (капитального ремонта) газовых турбин General Electric PG6111FA был использован миниатюрный робот MAGIC. Уникальная для нашей страны технология диагностики турбогенераторов позволила исключить вероятности механических повреждений оборудования и повысить качество обследования текущего состояния агрегата.Роботы семейства MAGIC никогда прежде не использовались для обследования генерирующего оборудования российских электростанций. На Сызранской ТЭЦ был задействован робот MAGIC Junior, который применяется в генераторах, имеющих воздушный зазор не менее 19 мм и входной промежуток минимум 12,5 мм. Работы проводились специалистами General Electric.Преимуществом данного метода диагностики является отсутствие необходимости выводить из турбогенератора крупнейший узел – ротор. Робот запускается внутрь многотонного турбогенератора и выполняет несколько видов оценки состояния оборудования: визуальный, механический и электромагнитный. По итогам обследования MAGIC выдает развернутую карту состояния узлов генераторов.«При инспекции генераторов Сызранской ТЭЦ впервые в отрасли был применен комплекс MAGIC, позволяющий проводить все необходимые контрольные измерения без вывода ротора генератора, что сократило срок обследования, повысило качество диагностики и надежность работы оборудования. Мы планируем применять аналогичный комплекс и в будущем», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.Напомним, энергоблок Сызранской ТЭЦ мощностью 227,4 МВт начал свою работу в 2012 году, позволив существенно улучшить технико-экономические показатели станции. В частности, на 22,2% был снижен расход топлива на производство электрической энергии. Более того, за счет сжигания газа при более высоких температурах станция вошла в число самых экологичных генерирующих установок региона. Главным результатом проведенной большой инспекции (капитального ремонта) стало повышение надежности теплоснабжения жителей Сызрани.