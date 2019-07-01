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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Специалисты «РКС-Самара» заменили задвижку на частных сетях около Ботанического сада в Самаре

1 июля 2019 11:20
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Специалисты РКС-Самара заменили задвижку на частных сетях около Ботанического сада в Самаре
Из-за технологического сбоя там было перекрыто несколько полос Московского шоссе.

В пятницу, 28 июня, произошёл технологический сбой на водопроводных сетях под Московским шоссе в районе Ботанического сада. Для проведения аварийно-восстановительных работ пришлось перекрыть несколько полос автодороги. Ситуация осложнялась тем, что на сетях, находящихся в обслуживании у «РКС-Самара», повреждений не обнаружилось.
Пришлось увеличивать раскопку, что дало результат: при земляных работах нашли колодец с аварийной задвижкой не на обслуживании «РКС-Самара». Крышка колодца была закатана в асфальт, найти его без вскрытия Московского шоссе было бы невозможно.

Аварийно-восстановительные работы длились около суток. Переключение потоков позволило обойтись без отключения водоснабжения. В воскресенье вечером движение по главной магистрали Самары открыли полностью, положив черновой слой асфальта.
Дальше будет составлена смета, определён владелец коммуникаций, который должен оплатить проведённые работы. Всего в устранении данного технологического сбоя принимали участие 32 специалиста «РКС-Самара» и 15 единиц техники.


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Комментарии



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