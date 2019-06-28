Специалисты «РКС-Самара» успешно прошли дополнительное обучение по своему профилю
28 июня 2019 11:35
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Дипломы по профилю «Водоснабжение и водоотведение» теперь имеют еще 13 сотрудников компании «РКС-Самара». Специалисты из разных подразделений компании прошли дополнительное обучение при базовой кафедре «Инженерные коммунальные системы» при ООО «СКС» и основной кафедре водоснабжения и водоотведения АСА СамГТУ. Внедрение профессиональных стандартов происходит по всей стране, поэтому возникает необходимость в повышении профильной специализации.
Специалисты «РКС-Самара» отучились два года, занятия проходили на предприятии и в академии строительства. Признаются: было нелегко, за время обучения готовили курсовые проекты и расчетно-графические работы. Но результатом могут гордиться по праву: все сотрудники прошли обучение до конца и повысили свою квалификацию.
На церемонии вручения дипломов главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков поздравил выпускников и отметил, что обучение должно сопровождать всю жизнь, так как это хороший вклад в своё развитие, а также в работу предприятия. Со стороны руководства пообещал поддержку по всем направлениям. Заведующий кафедрой ВиВ АСА СамГТУ Александр Стрелков добавил, что несмотря на напряжённый порой учебный процесс, полученные знания открывают много новых возможностей перед специалистами. И добавил, что начинается набор на новый курс, для обучения на котором необходимо высшее образование любого профиля и работа в СКС.
Обучение и переподготовка в компании «РКС-Самара» идёт постоянно: в 2018 году 617 сотрудников повысили свою квалификацию, 191 руководитель повысил управленческие компетенции. По сравнению с 2013 годом в компании сократилось количество работников младше 30 и старше 50 лет. Костяк компании за 6 лет значительно укрепился трудоспособными сотрудниками, которые уже имеют определенный опыт работы, четкие цели и хорошую активность. Они инициативны, нацелены на отличный результат, что положительно сказывается как на развитии самих специалистов, так и на работе всего предприятия.
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