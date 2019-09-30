Сотрудники «РКС-Самара» заменили часть канализационной линии 1950 года без перекрытия проезжей части

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Здесь в последние годы развернулось масштабное жилищное строительство, нагрузка на канализацию серьезно увеличилась. Недавний засор на сети привел к разрушению керамической трубы, которая была уложена в 1950 году. Для восстановления работоспособности канализационной линии необходимо было произвести замену участка и прочистить несколько колодцев. Главная проблема – трубы залегают на глубине более 5 метров.Обычно работы по перекладке линии на такой глубине производятся открытым способом. В данном случае котлован, который необходимо было вырыть, перекрыл бы движение по оживленному участку ул.Дыбенко на несколько недель, поэтому было решено производить ремонт бестраншейным методом с помощью оборудования, закупленного в рамках инвестпрограммы «РКС-Самара».Всего было уложено 13 метров полиэтиленовой трубы д-225 мм, сэкономлены время и средства и, что немаловажно, нервы жителей города. Новые технологии, которые активно осваиваются и используются сотрудниками «РКС-Самара», полностью оправдали себя и в этот раз.