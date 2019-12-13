Самарским должникам нужно поторопиться оплатить квитанции за водоснабжение и водоотведение, чтобы в Новый год не остаться без канализации

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До Нового года в десятках самарских квартир будет отключена канализация. Списки уже сформированы и готовятся в работу. Речь идет о квартирах должников, которые бесплатно пользовались водой и канализацией больше двух месяцев. За это по действующему законодательству ресурсоснабжающая организация может отключить услугу.В декабре 2019 года без канализации уже остались 17 квартир неплательщиков, специалисты «РКС-Самара» установили заглушки на канализационные выпуски. Готовятся к отключению следующие адреса: ул.Революционная,155, ул.Дыбенко,27А, ул.Агибалова,76, ул.Чернореченская,12, пос.Красная Глинка, квартал 1, д.10 и другие.В ближайшее время «РКС-Самара» создадут на своём сайте интерактивную карту города, на которой будут показаны адреса, где затампонирована канализация, стоит пирамида или арестована машина за долги по водоснабжению и водоотведению. Списки должников будут опубликованы на сайте компании и в самарских СМИ. Очень важно, чтобы о долгах знали все!