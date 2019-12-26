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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С помощью объявлений-пирамид в Самаре собирают долги за воду с УК

26 декабря 2019 11:44
117
С помощью объявлений-пирамид в Самаре собирают долги за воду с УК
После нестандартного требования погашения задолженности в «РКС-Самара» поступило 140 тысяч рублей.

Самый эффективный способ влияния на должников – пирамиды – сложно применить к руководству компаний-посредников. Их офисы находятся, как правило, в жилых домах, а большинство жителей – добросовестные плательщики. Но спокойной жизни должникам-исполнителям коммунальных услуг все равно не будет.
В начале декабря специалисты «РКС-Самара» наклеили объявления-пирамиды в подъездах домов, обслуживаемых УК, ТСЖ и ТСН, у которых на начало декабря есть большие долги за холодную воду и канализацию. Цель – побудить жителей требовать отчета у руководства своих управляющих компаний о расходовании средств, собранных с жителей и, в конечном итоге, оплаты уже потребленных услуг водоснабжения и водоотведения. В декабре наклейки-пирамидки появились в домах:
ТСЖ «Волгина 121» - (долг 322,6 тыс. рублей),
ТСН «Квартал, 129» - (долг 623,6 тыс. рублей),
ТСЖ «Монолит-2» - (долг 276,9 тыс. рублей).

А у офиса руководства ТСЖ «Дачная – К.Маркса» (долг 438,5 тыс. рублей) в добавление к наклейкам-пирамидкам появилась и сама пирамида позора.
Необходимо отметить, что с указанных компаний в судебном порядке уже взыскиваются сотни тысяч рублей долга.
После нестандартного требования погашения задолженности в «РКС-Самара» поступило 140 тысяч рублей. Пирамида пробила путь к совести руководства и этих компаний-должников.

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