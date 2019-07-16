Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
16 июля 2019 13:21
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Правительство РФ изучает новый способ расчета тарифов на вывоз мусора — по числу баков на контейнерной площадке. По словам исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Маркушина, проект закона, который предусматривает переход на оплату по фактическому объему оказанной услуги, уже подготовлен, пишут "Известия".
Сейчас стоимость вывоза твердых бытовых отходов считают на основании статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение тонны или кубометра мусора умножается на норматив накопления для жителей выбранного региона; полученная цифра делится на число дней, рассказал Маркушин ТАСС. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эту систему не совсем справедливой и поручил разработать новую.
«Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», — пояснил Маркушин. По его словам, для разделения суммы между жильцами или арендаторами потребуется «достаточно непростая формула».
В Минприроды агентству рассказали, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора, исходя из фактически накопленного объема, однако не раскрыли, как именно будет считаться стоимость.
20 июня, во время «прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что мусор — огромная проблема для страны. По его словам, РФ ежегодно генерирует 70 млн т мусора, при этом никто не занимается в промышленном смысле переработкой этого объема.
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