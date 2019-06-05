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«РКС-Самара» принимает предложения по имени новой звезды на Аллее славы самарского водопровода

5 июня 2019 09:28
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РКС-Самара принимает предложения по имени новой звезды на Аллее славы самарского водопровода
Заявки принимаются от всех жителей до 31 июля.

Каждый год на Аллее славы самарского водопровода появляется новая звезда. Перед входом в «РКС-Самара» на Луначарского, 56 уже увековечены имена Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена.

Позже, в 2017 году, к их именам добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, которые руководили водопроводно-канализационным хозяйством Самары с 1970 по 2001 год. В 2018 году на Аллее славы появилась звезда имени Александра Стрелкова. С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары (в настоящее время – в академии строительства и архитектуры СамГТУ).

Сейчас «РКС-Самара» выбирает кандидатуры для новой звезды. Стать её обладателем может любой человек, внёсший значительный вклад в развитие самарского водопровода и канализации. Заявки принимаются от всех жителей до 31 июля по электронной почте pr@samcomsys.ru или по адресу 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56, каб. 409. Необходимым условием является развёрнутое обоснование значимости кандидатуры для самарского водоснабжения и/или водоотведения.
В октябре 2019 года во время празднования 133-летия самарского водопровода и 110-летия самарской канализации новое имя украсит Аллею славы на улице Луначарского.
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