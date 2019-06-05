«РКС-Самара» принимает предложения по имени новой звезды на Аллее славы самарского водопровода

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Каждый год на Аллее славы самарского водопровода появляется новая звезда. Перед входом в «РКС-Самара» на Луначарского, 56 уже увековечены имена Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена.Позже, в 2017 году, к их именам добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, которые руководили водопроводно-канализационным хозяйством Самары с 1970 по 2001 год. В 2018 году на Аллее славы появилась звезда имени Александра Стрелкова. С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары (в настоящее время – в академии строительства и архитектуры СамГТУ).Сейчас «РКС-Самара» выбирает кандидатуры для новой звезды. Стать её обладателем может любой человек, внёсший значительный вклад в развитие самарского водопровода и канализации. Заявки принимаются от всех жителей до 31 июля по электронной почте pr@samcomsys.ru или по адресу 443056, г. Самара, ул. Луначарского, 56, каб. 409. Необходимым условием является развёрнутое обоснование значимости кандидатуры для самарского водоснабжения и/или водоотведения.В октябре 2019 года во время празднования 133-летия самарского водопровода и 110-летия самарской канализации новое имя украсит Аллею славы на улице Луначарского.