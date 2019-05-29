Пытаясь сэкономить, владельцы малого и среднего бизнеса в Самаре срывают пломбы и пускают воду в обход счётчика
29 мая 2019 11:08
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За пять месяцев 2019 года контролёры «РКС-Самара» выявили 18 фактов срыва пломб и пользования водой в обход приборов учёта. Причины владельцы помещений называют похожие: «Уборщица повредила», «Рабочие сдёрнули случайно», «Не знаем, завхоз уволился, а мы не проверили после него».
Собственники одной из самарских компаний платили за водоснабжение по прибору учёта около 9 тысяч рублей в месяц. После срыва пломбы, который был обнаружен контролёрами, им придётся заплатить 96 тысяч. И то, специалисты «РКС-Самара» пошли навстречу и насчитали плату за пользование водой по режиму работы, с 9.00 до 18.00, а не круглосуточно. Иначе сумма превысила бы 200 тысяч рублей.
По закону нарушение целостности пломбы классифицируется как факт самовольного безучётного пользования. И, как следствие, расчёт платы за воду ведётся, будто кран с водой открыт круглосуточно. Подобные случаи выявляются в аптеках, магазинах, медицинских и косметологических клиниках, на автомойках и прочих объектах малого и среднего бизнеса.
«РКС-Самара» проводит регулярные рейды, в ходе которых контролёры проверяют работоспособность приборов учёта и целостность пломб. Напоминаем всем – абоненты, которым поставляется холодная вода, согласно законодательству обязаны самостоятельно следить за исправностью приборов учёта и сохранностью пломб!
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