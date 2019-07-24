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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Почти миллион рублей должны будут заплатить самарские собственники нежилых помещений из-за срыва пломб на обводных линиях водоснабжения

24 июля 2019 11:59
186
Почти миллион рублей должны будут заплатить самарские собственники нежилых помещений из-за срыва пломб на обводных линиях водоснабжения
За сохранность пломб ответственность несут владельцы помещений.

Согласно законодательству РФ пользование водой при наличии неисправной пломбы на приборах учета или на обводной линии приравнивается к несанкционированному пользованию ресурсами. Расчет потребления воды в таких случаях производят исходя из круглосуточного потребления по сечению трубы. Суммы, которые ресурсоснабжающая компания обязана предъявить абоненту, иногда в сотни раз могут превышать привычные.
Контролеры «РКС-Самара» регулярно проводят проверку работы приборов учета и сохранность пломб. За первую половину 2019 года зафиксировано 25 случаев срыва пломб в нежилых помещениях. Ответственность за случившееся несет абонент.

В качестве оправдания практически каждый нарушитель рассказывает историю о том, как «наверное, уборщица случайно задела…». Но это не является уважительной причиной для неисполнения законодательства. Нарушители в добровольном или судебном порядке вынуждены оплачивать повышенные начисления. За первую половину текущего года сумма по выставленным счетам приблизилась к миллиону рублей.

"Вниманию собственников помещений! Напоминаем вам об ответственности за сохранность пломб. Обеспечьте регулярную проверку целостности пломб, а в случае выявления каких-либо проблем, немедленно обращайтесь в «Самарские коммунальные системы»", - сообщает компания.


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