Около 200 метров канализационных линий переложили сотрудники «РКС-Самара» с помощью оборудования для бестраншейной работы.

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Летом 2019 года в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» было закуплено новое оборудование для бестраншейной перекладки труб методом разрушения, без заводных котлованов. Первое испытание состоялось в июле во дворе одного из домов по улице Аэродромной.Сейчас специалисты цеха эксплуатации канализации заменили часть канализационной линии в 6 и 15 кварталах посёлка Мехзавод. Основные преимущества бестраншейного метода – мобильность и минимальный объём земляных работ, что значительно экономит время и средства при ремонтах.В настоящее время бестраншейным способом заменено 205 метров канализационных труб, а в планах до конца 2019 года – ещё 1500 метров.