Около 200 метров канализационных линий переложили сотрудники «РКС-Самара» с помощью оборудования для бестраншейной работы
19 сентября 2019 11:30
64
Летом 2019 года в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» было закуплено новое оборудование для бестраншейной перекладки труб методом разрушения, без заводных котлованов. Первое испытание состоялось в июле во дворе одного из домов по улице Аэродромной.
Сейчас специалисты цеха эксплуатации канализации заменили часть канализационной линии в 6 и 15 кварталах посёлка Мехзавод. Основные преимущества бестраншейного метода – мобильность и минимальный объём земляных работ, что значительно экономит время и средства при ремонтах.
В настоящее время бестраншейным способом заменено 205 метров канализационных труб, а в планах до конца 2019 года – ещё 1500 метров.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 сентября 2019 15:43
О сроках строительства моста пока информации нет. Его хотят возвести на деньги из федерального бюджета. Благоустройство региона
344
18 сентября 2019 12:24
Деньги на это сейчас не предусмотрены, и в планах их тоже нет. Благоустройство региона
213
16 сентября 2019 15:18
Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России. Благоустройство региона
527
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1280
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6467
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2961
Всё в Дом
14 сентября 2019 12:30Что лучше варочная панели или газовая плита
Ни для кого не секрет, что опытная домохозяйка проводит на кухне очень много времени. Всё в Дом
128
12 сентября 2019 19:39Замена старым подручным средствам – надежный скотч упаковочный
Какая может быть альтернатива в обвязке и упаковке гофрокоробок? Давайте рассмотрим и разберемся - почему используется скотч упаковочный и кто его производит и... Всё в Дом
105
2 сентября 2019 17:39Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше. Всё в Дом
315
ЖКХ
19 сентября 2019 11:30
В планах до конца 2019 года – ещё 1500 метров. ЖКХ
53
19 сентября 2019 10:08
За весь период лицензирования (с 2015 года) проведено 64 заседания Лицензионной комиссии, выдано 487 лицензий. ЖКХ
85
17 сентября 2019 11:59
Самарская область заняла 61-е место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. ЖКХ
260
Экология
18 сентября 2019 09:33
При проведении контрольных мероприятий на источниках выбросов загрязняющих веществ были отобраны пробы. Экология
213
5 сентября 2019 13:12
Ночью в воздухе и на поверхности почвы -0,-1°С. Экология
405
5 сентября 2019 09:53
Достояние Сергиевского района грозит обернуться экологической катастрофой. Экология
340
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
263
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
515
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
318
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
827
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
354
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
637
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1003
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
719
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
955
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1131
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
559
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2389
Мероприятия