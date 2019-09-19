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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Около 200 метров канализационных линий переложили сотрудники «РКС-Самара» с помощью оборудования для бестраншейной работы

19 сентября 2019 11:30
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Около 200 метров канализационных линий переложили сотрудники «РКС-Самара» с помощью оборудования для бестраншейной работы.
В планах до конца 2019 года – ещё 1500 метров.

Летом 2019 года в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара» было закуплено новое оборудование для бестраншейной перекладки труб методом разрушения, без заводных котлованов. Первое испытание состоялось в июле во дворе одного из домов по улице Аэродромной.

Сейчас специалисты цеха эксплуатации канализации заменили часть канализационной линии в 6 и 15 кварталах посёлка Мехзавод. Основные преимущества бестраншейного метода – мобильность и минимальный объём земляных работ, что значительно экономит время и средства при ремонтах.
В настоящее время бестраншейным способом заменено 205 метров канализационных труб, а в планах до конца 2019 года – ещё 1500 метров.


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Комментарии



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