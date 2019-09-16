Новой площади в Самаре – новый водовод

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На Крымской площади завершается перекладка сетей водоснабжения в рамках инвестиционной программы «РКС-Самара». К запуску готовится участок водовода диаметром 600 мм. Специалисты ресурсоснабжающей организации провели санацию трубы бестраншейным способом. При таких работах не нужно раскапывать участок, новая труба выглядит как мягкий рукав, который с помощью специального оборудования заводят в старый водовод. Под воздействием воды полимерный материал твердеет и приобретает свойства пластика, превращаясь в новую трубу.Сейчас на обновлённом участке длиной в 141 метр проводятся гидравлические испытания, после чего специалисты «РКС-Самара» поставят водовод на промывку и запустят в работу. После запуска в прилегающих к Крымской площади домах нормализуется давление холодной воды.Всего в рамках реконструкции Крымской площади «РКС-Самара» переложили 1,8км водопроводных и канализационных сетей.