На Аллее славы самарского водопровода появится звезда имени Исая Соломоновича Хороша

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Миссия Аллеи – восстановить историческую справедливость, не дать уйти в небытие именам героев, благодаря которым самарцы пользуются водопроводом и канализацией.Уже увековечены имена Петра Алабина – главы Самары, при котором в 1886 году был открыт первый водопровод, Николая Зимина – автора проекта водопровода, Альфреда фон Вакано – инициатора и спонсора первой самарской канализации и Вильяма Линдлея, по чьему проекту она была построена. В 2017 году к их именам добавились звёзды Владимира Писарева и Владислава Плятнера, в 2018 году – Александра Стрелкова, который уже 35 лет возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары.Несколько дней назад стало известно имя, которое появится на звёздной Аллее уже этой осенью: Исай Соломонович Хóрош (1881 - 1961). Его трудовая деятельность началась в 1913 году в Самарской городской управе в должности заведующего домовыми перемычками к городской канализации. Впоследствии Хорош принимал участие в реализации проекта общесплавной канализации Самары, разработанного Вильямом Линдлеем. Также Исай Соломонович, будучи главным инженером Водоканала, руководил строительством НФС-1 и магистральных водоводов.В 1930-х годах Хорош организовал и возглавил кафедру «Санитарная техника» инженерно-строительного института, параллельно работая в водоканале, а в 1944 году окончательно перешёл на работу в институт, передавая свой опыт новым поколениям инженеров.В октябре 2019 года состоится торжественное мероприятие, в ходе которого на Аллее славы самарского водопровода будет заложена звезда имени Исая Соломоновича Хороша.