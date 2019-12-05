К городским сетям водоснабжения и водоотведения РКС-Самара подключили объектов на 54 млн рублей

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Построить дом – дело сложное. Но если к нему не подвести воду, канализацию и прочие коммуникации, то все труды будут напрасны. Поэтому вопрос подключения новых объектов к ресурсам всегда находился в зоне особого внимания и застройщиков, и ресурсников.За 11 месяцев 2019 года «РКС-Самара» подключили к сетям водоснабжения и водоотведения девять крупных новых объектов. Мероприятия по строительству трубопроводов, водопроводных и канализационных камер, устройству задвижек и другой инфраструктуры оцениваются более чем в 54 млн. рублей. Среди подключённых объектов – жилые дома на улицах Солнечной, Ново-Садовой, Самарской, Мечникова, на Ракитовском шоссе, детские сады на Ташкентской и Алма-Атинской, офисно-гостиничные и другие здания. До конца 2019 года «РКС-Самара» планирует подключить ещё несколько крупных объектов.Необходимо отметить, что оформление процесса подключения теперь стало понятнее и легче. Перечень документов и примерный расчет есть на сайте «РКС-Самара», подать заявку можно там же, через личный кабинет или МФЦ города Самары.