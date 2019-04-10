Информация от Регионального оператора по обращению с ТКО Самарской области

152

Региональный оператор ООО "ЭкоСтройРесурс" информирует граждан, что выставленные за февраль 2019 платежные квитанции содержат информацию о платежах за услугу обращения с ТКО, которые поступили на счет Регионального оператора до 28 февраля 2019 включительно.Таким образом, если вы оплатили платежный документ за январь после 28 февраля, в сформированной квитанции за февраль отобразилась сумма с долгом, т.е. без учета вашего платежа.Суммы платежей, поступившие после 28 февраля, будут учтены при выставлении квитанций за последующие месяцы.