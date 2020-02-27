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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«ЭнергосбыТ Плюс» в числе лучших энергосбытовых компаний России

27 февраля 2020 12:26
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ЭнергосбыТ Плюс в числе лучших энергосбытовых компаний России
В Самарской области компания обслуживает более 13 тысяч юридических лиц и 407 тысяч бытовых абонентов. 

АО «ЭнергосбыТ Плюс» признано «Наиболее информационно открытой энергосбытовой компанией» по итогам Х Всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России». Мероприятие было организовано интернет-порталом «ЭнергоНьюс».

Компания набрала максимальное количество баллов по количеству публикаций в независимых СМИ, а также заняла одну из ключевых позиций в рейтинге информационной доступности, опубликованном в октябре 2019 года.

Еще одну награду «ЭнергосбыТ Плюс» получила в номинации «За высокие стандарты обслуживания клиентов». Второе место компания заняла при оценке семи основных показателей: среднее время ожидания в очереди и среднее время приема специалистом при очном обслуживании, среднее время ответа оператора при звонке в call-центр, максимальные сроки ответа на письмо, обращение по эл. почте и через интернет-приемную, а также предельный срок заключения договора энергоснабжения.

В Самарской области «ЭнергосбыТ Плюс» обслуживает более 13 тысяч юридических лиц и 407 тысяч бытовых абонентов. Энергосбытовая компания постоянно расширяет сеть своих офисов обслуживания клиентов: в настоящее время в регионе работает 11 ОПИОК. Происходит непрерывное улучшение клиентских сервисов. В частности, в 7 центрах обслуживания в Сызрани, Тольятти и Самаре в 2020 году установлены электронные системы управления очередями. До конца года электронная очередь появится во всех точках обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области.

Всероссийский конкурс «Лучшая энергосбытовая компания России» проводился отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс» в 10-й раз. За звание лучшего энергосбыта по итогам 2019 года боролись 48 компаний из 60 субъектов РФ. В жюри конкурса вошли специалисты электроэнергетики из 17 регионов, а также сотрудники редакции «ЭнергоНьюс». Участники соревновались в пяти номинациях: «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», «За высокие стандарты обслуживания клиентов», «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания», «Энергосбытовой проект года», «Социально ответственная энергосбытовая компания».


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Комментарии


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