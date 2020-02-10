Дефектоскопист «Т Плюс» в Самаре стал лучшим на отборочном этапе Всероссийского конкурса

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В Самаре завершился отборочный этап Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля, который проводится уже 17-й год подряд под эгидой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В этом году 1 место на этих соревнованиях занял дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю Центральной лаборатории металлов и сварки филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Сергей Ковыдин.Всего в конкурсе принимали участие представители 13 предприятий, среди которых «Роснефть», «Газпром», «Транснефть» и другие. Сергей Ковыдин стал единственным представителем теплоснабжающей организации.Соревнования проходили три дня и включали в себя 3 этапа. Среди них разработка технологической карты (настройка оборудования для поиска дефектов), составление дефектограммы и протокола исследования по итогам исследования. Участникам конкурса предстояло доказать свой высокий уровень мастерства на листовом материале 300 х 300 мм толщиной 8 мм. Необходимо было максимально точно оценить качество всех сварных соединений заготовки. По итогам конкурса лучшим специалистом неразрушающего контроля был признан представитель филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс».«Я работаю в организации всего 1,5 года и впервые принимаю участие в подобных соревнованиях. Победа над более опытными маститыми коллегами стимулирует меня к не менее высокому результату на финальном этапе соревнований», - поделился Сергей Ковыдин.Следующим этапом Всероссийского конкурса станет финал в Москве, который пройдет в марте 2020 года.