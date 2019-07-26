Более ста незаконных подключений к городским сетям водоснабжения и водоотведения в Самаре выявлено за полгода

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«РКС-Самара» проводит постоянную работу по выявлению незаконных подключений к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Практически ежедневно контролёры обходят городские улицы, чтобы проверить, все ли жители пользуются водой и канализацией на законных основаниях.За 6 месяцев текущего года обнаружен 21 объект (юридические лица), самовольно подключившийся к водопроводу или канализации. Собственникам начислена сумма 1027894 рублей, из которых 686,6 тысяч уже поступили на счёт ресурсоснабжающей организации. Чаще всего этим грешат уличные кафе, АЗС, автосервисы и торговые павильоны.Что касается физических лиц, контролёры «РКС-Самара» в первом полугодии 2019 года выявили 87 самовольных подключений к холодной воде и/или канализации. Им начислено более 3 миллионов рублей. В текущем месяце больше всего незаконников было обнаружено в частном секторе Куйбышевского и Железнодорожного районов Самары.