81% социальных учреждений Самары подключили к теплу

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Процесс пуска тепла в Самаре находится на постоянном контроле руководства мэрии. Только за сегодняшний день к теплоносителю подключили 67 городских объектов. Всего по состоянию на 25 сентября батареи стали горячими в 292 зданиях социальной сферы:

- 212 (80%) - детские сады;

- 75 (96%) - объекты здравоохранения;

- 15 (88%) - учреждения опеки и попечительства.

Подчеркнем, что в первую очередь тепло подается учреждениям с круглосуточным пребыванием людей и детским садам. Таким образом, теплоэнергией обеспечено уже порядка 81% первоочередных социальных объектов.



«Подключение идет планомерно. По динамике виден ежедневный серьезный прирост. Каждый объект - на контроле. У нас сейчас тепло подается уже в 75 объектов здравоохранения из 78, оставшимся – это 2 здания кардиоцентра и инфекционное отделение больницы на улице Советской Армии - мы вплотную занимаемся. Что же касается учреждений опеки и попечительства, у нас в городе их 17. В настоящее время 15 включено. Чтобы обеспечить теплоресурсом Дом ребенка на 18 км Московского шоссе, завтра планируется разжечь котельную. Еще одно учреждение - Дом ребенка «Ровесник», он запитан от Безымянской ТЭЦ. Вопрос с этим объектом будем решать завтра – запланирована встреча со специалистами техслужбы, будем принимать решение. Надеюсь, в понедельник и на этом объекте появится тепло, - проинформировал Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко, передает пресс-служба горадминистрации.

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