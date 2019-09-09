93% многоквартирных домов в регионе готовы к отопительному сезону

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6 сентября в Государственной жилищной инспекции Самарской области состоялась пресс-конференция на тему «Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону». В ней приняли участие руководитель ГЖИ СОи председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской областиВ ходе пресс-конференции обсудили, насколько готовы многоквартирные дома в регионе к отопительному сезону; дали оценку паспортам готовности домов, которыедолжны быть размещены в системе электронного ЖКХ к 15 сентября 2019 года. В летний период в самарских МКД проводились ремонтные работы крыш, окон,дверей и систем отопления. Всего в регионе 21 тысяча 532 многоквартирных дома. К отопительному сезону по состоянию на 5 сентября готовы 93 процента от общего числа.Виктория Каткова отметила: «Непроведение ряда мероприятий по подготовке к отопительному периоду, как, в частности, непроведение испытаний узлов ввода и систем отопления, промывки и регулировки систем отопления является грубым нарушением лицензионных требований. И при выявлении такого нарушения мы будем рассматривать вопрос о привлечении УК к административной ответственности. Работа предстоит очень большая, со стороны ГЖИ как надзорного органа, и мы её будем, безусловно, проводить».В свою очередь Виктор Часовских напомнил еще об одной немаловажной составляющей готовности к зиме, это готовность самих аварийно-диспетчерские служб:«Службам необходимо четко реагировать на все проблемы, на звонки и вопросы жителей, потому что от них, от этих служб, во многом будет зависеть сам процесспрохождения этого отопительного сезона и устранение неисправностей». Все, от кого зависит отопительный сезон, - и управляющие организации, и органы местного самоуправления, и ГЖИ как надзорный орган сделают всё возможное, чтобы зимой в квартирах было тепло, чтобы внештатных ситуаций было как можно меньше ичтобы ответственные организации вовремя реагировали на заявки собственников жилья и предоставляли качественные услуги», передает пресс-служба облправительства.