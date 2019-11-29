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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

189 километров труб промыли сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» за 10 месяцев 2019 года

29 ноября 2019 15:35
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Одной из самых серьёзных проблем системы водоотведения является сброс в канализацию того, что там не должно оказываться.
Одной из самых серьёзных проблем системы водоотведения является сброс в канализацию того, что там не должно оказываться. Жители бездумно превращают канализацию в мусорное ведро, бросая туда очистки, предметы гигиены, тряпки, и т.д., чего категорически делать нельзя. Все это усложняет работу насосных станций и очистных сооружений, приводит к засорам.

Но нередко работникам цеха канализации приходится сталкиваться с совершенно безумными ситуациями, когда в канализационные колодцы, предназначенные для обслуживания сетей, запихивают куски асфальта, крупный строительный мусор, старую мебель и пр. Это прямой путь к разрушению системы водоотведения, к немедленным засорам и изливам.

Так, в ноябре 2019 года при ремонте на территории Самарского медико-технического лицея, представители компании-подрядчика забили строительным мусором близлежащие колодцы. Так, по их мнению, и работать быстрее, и за вывоз мусора платить не нужно. Естественно, стокам стало некуда уходить и они «пошли верхом». Создалась ситуация, при которой невозможно находиться в учебном заведении, встал вопрос о приостановке учебного процесса. Бригаде «РКС-Самара» пришлось выезжать несколько раз, чтобы очистить все колодцы, вывезти весь мусор, прекратить излив стоков и восстановить нормальное функционирование системы водоотведения.

За 10 месяцев 2019 года сотрудники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» промыли, прочистили 189 километров сетей, отремонтировали 658 колодцев и заменили 518 чугунных люков.

Соблюдайте правила эксплуатации канализации!

* * *

В Самаре на настоящий момент функционирует 1260 километров канализационных труб, по которым стоки со всего города перекачиваются на очистные сооружения. Обслуживание сложной системы водоотведения осуществляется через колодцы: через них прочищаются и промываются трубы, устраняются засоры, делается ремонт. Всего в городе более 47 тысяч канализационных колодцев, передает пресс-служба «РКС-Самара».



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