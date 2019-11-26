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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

360 часов обязательных работ получил злоумышленник за кражу крышек с колодцев инженерных коммуникаций

26 ноября 2019 16:20
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Открытые колодцы инженерных коммуникаций – реальная угроза здоровью и жизни горожан.
Летом 2019 года в Куйбышевском районе произошла серия краж крышек канализационных и водопроводных колодцев. Злоумышленник осужден.

Открытые колодцы инженерных коммуникаций – реальная угроза здоровью и жизни горожан. Крышки могут быть сломаны, сдвинуты уборочной техникой, но чаще всего их крадут злоумышленники. Сотни чугунных крышек люков в Самаре оказываются в пунктах приёма металла.

Летом 2019 года в Куйбышевском районе произошла серия краж крышек канализационных и водопроводных колодцев на ул. Нефтяников, Бакинской, Калининградской и других. По подозрению в совершении преступления за кражу 26 крышек был задержан гражданин Б. 1998 года рождения. Свою вину он признал полностью. Все 26 крышек он сдал в пункт приема цветных металлов. В ноябре 2019 года мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов.

После того, как решение суда вступит в силу, ресурсоснабжающая организация будет в судебном порядке требовать возмещения материального ущерба в размере 165 тысяч рублей (стоимость украденных крышек).

Увидев открытый колодец, обязательно сообщите об этом в оперативные службы города! Если можно определить, что это водопроводный или канализационный колодец, звоните в центральную диспетчерскую службу «РКС-Самара» по телефону (846) 334-75-12. Если удобнее передать информацию через интернет, на главной странице сайта есть специальная форма для сообщений об утечках и открытых колодцах «Сообщить о проблеме». Также можно сделать фотографию места возникновения проблемы и отправить фото с описанием на номер +79170137007 через мессенджеры WhatsApp или Viber или на электронную почту vodasignal@roscomsys.ru. 
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