Специалисты в сфере надзора обсудили новый порядок оформления санитарно-защитных зон в Самаре

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Как правильно оформить границы зон с особыми условиями использования территории питьевых водозаборов (санитарно-защитных зон объектов (СЗЗ) и зон санитарной охраны (ЗСО)? Этот вопрос обсуждали на семинаре, который прошёл в «РКС-Самара».Встречу организовали представители Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО (Самарский филиал), участие приняли специалисты региональных Управлений Роспотребнадзора, Росреестра, Росприроднадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. На семинаре присутствовали представители крупных предприятий и проектных организаций Самары.Участники семинара ознакомились с изменениями в законодательстве и обсудили особенности оформления СЗЗ и ЗСО. Теперь, чтобы узаконить границы территории с особыми условиями использования, необходимо поставить их на кадастровый учёт в Управлении Росреестра.Компания «РКС-Самара» принимала активное участие в семинаре, так как вопрос оформления указанных зон напрямую касается эксплуатируемых ею объектов: водозаборов, объектов городской инфраструктуры обеспечения водоснабжения и водоотведения.