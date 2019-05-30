Специалисты ПТС отключают участок теплосети по ул.Ново-Вокзальной в Самаре

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Повреждение произошло на магистрали диаметром 500 мм на ул.Ново-Вокзальной, рядом с пересечением с Московским шоссе. На данный момент давление воды на участке снижено, ведется подготовка к его отключению, на место выехали сотрудники аварийной бригады для выставления ограждений и подготовки к ремонту.Напомним, в Самаре с 27 мая по 10 июня проводятся гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ. В ходе опрессовки теплотрассы испытываются повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону 279-65-00 или в круглосуточную интернет-приемную http://teplo.energy/.АО «ПТС» приносит извинения жителям города за доставленные неудобства и призывает автолюбителей не пренебрегать своей безопасностью и менять движение транспорта в случае выхода воды на поверхность дороги!