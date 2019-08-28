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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«Почта Банк» начал принимать платежи за водоснабжение и водоотведение без комиссии

28 августа 2019 10:49
128
Почта Банк начал принимать платежи за водоснабжение и водоотведение без комиссии.
«РКС-Самара» старается предоставить своим абонентам максимально широкий выбор способов оплаты услуг.

С августа 2019 года в список банков, принимающих платежи от населения за водоснабжение и водоотведение, добавился ПАО «Почта Банк». Офисы банка расположены в 59 отделениях Почты России и 6 клиентских центрах Самары. Клиенты «Почта Банка» могут производить оплату без комиссии через банкоматы, Интернет и Мобильный банк. Абоненты, которые не являются клиентами банка, могут открыть бесплатный счет и производить оплату услуг. Установить личный кабинет через любой гаджет и подключить систему «автоплатеж» помогут консультанты банка.
В совместных планах ресурсоснабжающей компании и банка организовать и передачу показаний приборов учета через личный кабинет «Почта Банка».
В настоящее время платить услуги ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара») можно несколькими способами. Инструкции по разным видам оплаты размещены на сайте компании https://samcomsys.ru/payment
«РКС-Самара» благодарны всем, кто своевременно и в полном объеме оплачивает услуги ЖКХ!
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