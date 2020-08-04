15 управляющих компаний Самары имеют крупные долги за водоснабжение и водоотведение, но на контакт с ресурсниками идти отказываются.

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Для решения проблем с оплатой ресурсоснабжающее предприятие организует встречи с УК, которые подписывают гарантийные письма о будущей оплате, представляют встречные предложения по урегулированию ситуации, заключают мировые соглашения. Этим УК демонстрируют свое стремление и готовность вместе с ресурсниками работать с должниками, выходить на стабильный график оплаты.Однако есть управляющие компании, которые имеют крупные долги перед «РКС-Самара», но на контакт не идут. В компании это расценивают, как полное нежелание работать и игнорирование требований законодательства. В связи с этим было направлено письмо в Государственную жилищную инспекцию, администрацию Самары и прокуратуру Самарской области с просьбой о лишении данных компаний лицензий на управление многоквартирными домами, так как в их действиях усматривается злоупотребление правом сбора денежных средств с населения.Список компаний-должников, отказывающихся сотрудничать с ресурсоснабжающей компанией:1. ООО «АЛКОМ-ГАРАНТ», долг перед «РКС-Самара» 927 644 руб.,2. ООО «УК» Ассоциация Управляющих Компаний», 714 037 руб.,3. ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС», 438 308 руб.,4. ООО «УК «ВИП-КОМСЕРВИС», 372 215 руб.,5. ООО УК «Равновесие», 353 685 руб.,6. ООО «Ассоциация МКД», 292 589 руб.,7. ООО ЭСКО «Энергокомплекс», 219 607 руб.,8. Ассоциация «Самарское Региональное Содружество ТСЖ», 204 816 руб.,9. ООО «Мичуринское», 198 151 руб.,10. ООО УК «Благополучие», 195 256 руб.,11. ООО «УК «Шведская слобода», 160 043 руб.,12. АО УК «КВАЗАР», 145 560 руб.,13. ЖСК № 138, 93 097 руб.,14. ТСЖ «Советский-137», 85 235 руб.,15. ООО «ДУК «Самарская», 39 620 руб.